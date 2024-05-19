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19 Mayıs 2024 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 09:45:00

Seda Sayan isyan etti: Benden daha çok estetikliler var

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Seda Sayan, "Estetik dediğin zaman ben hiç korkmam. Benden daha çok estetik yaptırmışlar var. Söylemiyorlar. Bundan sonra bana estetik var mı diye sorduklarında 'küçük dokunuşlar' diyeceğim" dedi.

Genç görünmek için çok kez estetik ameliyatı olan Seda Sayan, ''Estetik dediğin zaman ben hiç korkmam. Benden daha çok estetik yaptırmışlar var. Söylemiyorlar. Söylemedikleri için biraz ortadan kayboluyorlar. Sonra geliyorlar ' Şöyle oldu böyle oldu, küçük dokunuşlar' diyorlar. Hiç küçük dokunuşlar değil bayağı yaptırıyorsan çık söyle. 'Bundan sonra bana estetik var mı diye sorduklarında 'küçük dokunuşlar' diyeceğim' cevabını verdi.

Etiketler : seda sayan estetik isyan
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