Genç görünmek için çok kez estetik ameliyatı olan Seda Sayan, ''Estetik dediğin zaman ben hiç korkmam. Benden daha çok estetik yaptırmışlar var. Söylemiyorlar. Söylemedikleri için biraz ortadan kayboluyorlar. Sonra geliyorlar ' Şöyle oldu böyle oldu, küçük dokunuşlar' diyorlar. Hiç küçük dokunuşlar değil bayağı yaptırıyorsan çık söyle. 'Bundan sonra bana estetik var mı diye sorduklarında 'küçük dokunuşlar' diyeceğim' cevabını verdi.

