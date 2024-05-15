VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir 4.5 ile sallandı!
Mahzen-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
Emekli kütüphanecinin evi kütüphane oldu
Engelleri birlikte aşıyorlar
Shakespeare'in Hayaleti Türkiye'ye geliyor
Emel Sayın'ı ağlatan konser
15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:32:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 07:32:00

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

ABONE OL

Müzik ve magazin portalı Müzikonair, medya sektöründeki 10. yılını, bir ödül töreniyle taçlandırdı. Sinema, sanat, medya, dijital dünya ve daha birçok kategoride en başarılı isimlerin ödüllendirildiği 1. Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri'nde Özcan Beylan ev sahipliğinde ünlüler geçidi yaşandı.

Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Komedyen Hasan Can Kaya da iki dalda ödül aldı. Kaya, Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri'nde hem 'En İyi Komedyen' hem de 'Konuşanlar' programıyla ödüllendirilldi. Kaya tören öncesinde yaptığı konuşmada, meslektaşı Cem Yılmaz'la arasındaki 'veteran komedyen' tartışmasının sonlandığını açıkladı. Ünlü komedyen Kaya, Cem Yılmaz'la yaşadığı polemik hakkında, "Uzatacak bir şey yok, şakalaştık bitti. Benim açımdan, tatlı bir şekilde bırakmak lazım. Ortada bir gerginlik yok, ben zaten eski kuşaktaki bütün komedyenlerle ilgili düşüncelerimin ne kadar pozitif olduğunu defalarca söyledim. Her zaman komedyen ağabeylerim ve büyüklerimle ilgili gayet saygılı konuşuyorum" dedi.

Etiketler : hasan can kaya cem yılmaz veteran komedyen
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Motive'li gece

Motive'li gece
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX