‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Komedyen Hasan Can Kaya da iki dalda ödül aldı. Kaya, Müzikonair Medya ve Sanat Ödülleri'nde hem 'En İyi Komedyen' hem de 'Konuşanlar' programıyla ödüllendirilldi. Kaya tören öncesinde yaptığı konuşmada, meslektaşı Cem Yılmaz'la arasındaki 'veteran komedyen' tartışmasının sonlandığını açıkladı. Ünlü komedyen Kaya, Cem Yılmaz'la yaşadığı polemik hakkında, "Uzatacak bir şey yok, şakalaştık bitti. Benim açımdan, tatlı bir şekilde bırakmak lazım. Ortada bir gerginlik yok, ben zaten eski kuşaktaki bütün komedyenlerle ilgili düşüncelerimin ne kadar pozitif olduğunu defalarca söyledim. Her zaman komedyen ağabeylerim ve büyüklerimle ilgili gayet saygılı konuşuyorum" dedi.