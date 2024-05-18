Anlaşmalı boşandılar

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18 Mayıs 2024 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 07:53:00

Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı

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Oyuncu Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı.

Oyuncu Ümit Erdim ile Seda Erdim boşandı. Geçen ay yollarını ayırdıklarını söyleyen çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları ortak açıklamada ''Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir'' dedi.

Etiketler : ümit erdim deda erdim boşandı
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