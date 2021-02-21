Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var

Reklamcılık ve basın danışmanı olarak başarılı işlere imza atan Mürvet Uç, bu kez yazarlığa el attı. Uç, ilk kitabı 'Mesaj'ı hafta içi edebiyat severlerle buluşturdu. Kitap, kendi anahtarını bulmanın, sadece evrene mesajlar yollayarak değil, bilakis, evrenin bizlere yolladığı mesajları almaktan geçtiğini anlatıyor.

