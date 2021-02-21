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21 Şubat 2021 Pazar 11:02:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 14:16:00

Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var

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Reklamcılık ve basın danışmanı olarak başarılı işlere imza atan Mürvet Uç, bu kez yazarlığa el attı.

Reklamcılık ve basın danışmanı olarak başarılı işlere imza atan Mürvet Uç, bu kez yazarlığa el attı. Uç, ilk kitabı 'Mesaj'ı hafta içi edebiyat severlerle buluşturdu. Kitap, kendi anahtarını bulmanın, sadece evrene mesajlar yollayarak değil, bilakis, evrenin bizlere yolladığı mesajları almaktan geçtiğini anlatıyor.

Etiketler : mürvet uç yazarlık kitap mesaj
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