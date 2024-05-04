Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.