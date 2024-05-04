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04 Mayıs 2024 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 17:38:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Göçmen'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan şehit aile başsağlığı
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