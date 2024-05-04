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İstanbul'da restore edilen 33 ecdat yadigarı eserin açılışı yapılacak
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:26:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:26:00

İstanbul'da restore edilen 33 ecdat yadigarı eserin açılışı yapılacak

Kaynak: AA

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İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 33 eser, yeniden hizmete alınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, 6 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törenden, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

İstanbul'da restorasyonun ardından yeniden hizmete alınacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 eser şöyle:

"Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, Nuruosmaniye Camii Avlusu, Mesih Ali Paşa Camii, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Benlizade Ahmet Reşat Efendi Türbesi, Muradiye Camii, Bebek Camii, Lala Hayrettin Paşa Camii, Fatma Sultan Sıbyan Mektebi, Terra Santa Kilisesi, Hoca Kasım Günani Camii, Güzelce Kasımpaşa Camii, Güngörmez Mescidi, Muhtesip İskender Ağa Camii, Bostani Ali Camii, İstanbul-Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesinde İmaret (Eyüp İmareti), İstanbul-Fatih Beyazıd-ı Cedid Camii Güvenlik Önlemi Alınması İşi, İstanbul-Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii, İstanbul-Beşiktaş Vişnezade Camii Minaresi, İstanbul-Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Külliyesinde Tophane Camii Ana Sahın Su Tecriti ile Ahşap Döşeme Yapılması İşi, Kariye Camii, Hz. Cabir Camii, Kartal Mehmet Ağa Camii (Yakacık Merkez Camii) Çürüyen Çatı Örtüsü ve Taşıyıcı Elemanlarının Yeniden Yapılması Basit Onarım 2022 Yılı Doğrudan Temin İşi, Şile Çavuş Ahmet Camii, Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii, Kazasker Abdulkadir Efendi Camii, İskele Camii, Şeyh Devati Camii, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Pervititch Evi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi."

Törende, ayrıca Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne ait Kocaeli'deki Yeni Cuma Camii'nin de açılışı yapılacak.

Etiketler : istanbul restore başkan erdoğan vakıf eseri
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