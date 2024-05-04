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Ardahan'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:18:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:18:00

Ardahan'da servis minibüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı

Kaynak: AA

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Ardahan'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Özer K. yönetimindeki bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Çıldır-Ardahan kara yolunun eski Beyrehatun köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 7'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seydi Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler : servis minibüsü kaza ölü trafik kazası ardahan
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