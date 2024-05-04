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BAYKAR'dan tarihi jest! Çalışanlara kâr payı verildi
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:34:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 18:34:00

BAYKAR'dan tarihi jest! Çalışanlara kâr payı verildi

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Yerli savunma sanayinin göz bebeği şirketlerinden, dünyanın en büyük savunma teknoloji şirketleri arasında yer alan ve gelirinin yüzde 97,5'ini ihracattan elde eden BAYKAR, çalışanlarına tarihi bir jest yaptı. BAYKAR, çalışanlarına 50 maaşa kadar kâr payı yani temettü dağıttı.

Dünyanın en fazla ülkeye insansız hava aracı ihracatı yapan BAYKAR, çalışanları için son derece cömert bir karara imza attı.

Şirket, 6 yıldan uzun süredir BAYKAR'da emek veren veya 2 yılı aşkın süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına 50 maaşa kadar kâr payı bonusu dağıttı.

BAYKAR'ın çalışanlarına kâr payı bonusu dağıtma kararı, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar tarafından personele gönderilen bir mektupla duyuruldu.

Mektubun altına imzalarını atan Bayraktar kardeşler, şu ifadelere yer verdiler:

"Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz... Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

Etiketler : Baykar bayraktar kar payı çalışan
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