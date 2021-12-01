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01 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 13:00:00

Maske dert oldu

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En son ekranlara veda eden 'Zemheri' dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

En son ekranlara veda eden 'Zemheri' dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercileri karşısında gören ve maskesini düzeltmek isteyen oyuncunun küpesi de dolanınca zor anlar yaşadı. .Gazetecilerin yardımıyla kurtulan Küçükköse, ortaya gülümseten görüntüler çıkardı. Uzun bir süredir setlerden uzak kalan Küçükköse, "Şu an görüştüğüm projeler var ama açıklama yapamam" dedi.

Etiketler : Maske dert oldu Zemheri Hazal Filiz Küçükköse
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