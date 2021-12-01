Maske dert oldu

En son ekranlara veda eden 'Zemheri' dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Habercileri karşısında gören ve maskesini düzeltmek isteyen oyuncunun küpesi de dolanınca zor anlar yaşadı. .Gazetecilerin yardımıyla kurtulan Küçükköse, ortaya gülümseten görüntüler çıkardı. Uzun bir süredir setlerden uzak kalan Küçükköse, "Şu an görüştüğüm projeler var ama açıklama yapamam" dedi.