Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde yangın!
Kaynak: DHA
Başakşehir'de Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal maddelerle üretim yapan iş yerinde patlama meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde saat 10.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Patlamada yaralanan iş yeri çalışanı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
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