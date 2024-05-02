Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde yangın!

Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde saat 10.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Patlamada yaralanan iş yeri çalışanı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.