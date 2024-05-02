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02 Mayıs 2024 Perşembe 10:29:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 10:29:00

Antalya'dan yeni turizm rekoru

Kaynak: TRT Haber

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Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 4 ayında yüzde 14,10 artış yakalayan Antalya, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu sayı, Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Turizmin en büyük ilgi çeken illerinden olan Antalya yeni bir rekora imza attı.

Nisan ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olarak kaydedildi. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı verisi oldu. 259 bin 717 ziyaretçi sayısıyla Almanya, Nisan ayında birinci sırada yer alırken onu 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere takip etti.

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

Yılın ilk dört ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 539 bin 663 ziyaretçi ile Almanya birinci oldu.

Rusya'nın 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya, İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya'nın %21, İngiltere'nin %32, Polonya'nın %30, İran'ın %52, Belçika'nın %42, Ukrayna'nın %51 ve Fransa'nın %52 oranlarında artış kaydedilmesi dikkat çekti.

Etiketler : turizm rekor antalya
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