Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza... Seferle yapılamadı
Kaynak: AA
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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