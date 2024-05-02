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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza... Seferle yapılamadı
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02 Mayıs 2024 Perşembe 09:56:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 09:56:00

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza... Seferle yapılamadı

Kaynak: AA

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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : tramvay arıza eminönü
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