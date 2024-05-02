Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında arıza... Seferle yapılamadı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.