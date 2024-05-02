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02 Mayıs 2024 Perşembe 07:33:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 07:33:00

Terörden kaçan Nijeryalılar evlerine dönüyor

Kaynak: AA

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Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarından kaçan ve komşu ülkelere sığınan 6 bin kişi evine dönecek.

Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonu (NCFRMI) Komiseri Tijani Ahmed, yaptığı açıklamada, Çad'da yaklaşık 21 bin, Kamerun'da ise 14 bin Nijeryalı mültecinin bulunduğunu belirtti.

Ahmed, geri gönderme programı kapsamında, Çad'dan 6 bin Nijeryalının evine döneceğini kaydetti. Ahmed, gelecek ay içerisinde Çad ve Kamerun'da bulunan tüm Nijeryalı mültecilerin ülkelerine döneceğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Etiketler : nijerya terör sığınmacı
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