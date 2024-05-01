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Soruşturma açılmıştı! Filistin bayrağı açan şampiyon Akyüz 24 TV'ye konuştu
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01 Mayıs 2024 Çarşamba 22:24:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 22:24:00

Soruşturma açılmıştı: Filistin bayrağı açan şampiyon Necmettin Erbakan Akyüz 24 TV'ye konuştu

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Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştı. Federasyon, madalyalarını geri almakla tehdit etti ancak mili sporcu geri adım atmadı. 24 TV'ye konuşan Akyüz, Filistin'e destek vermekten aska geri adam atmayacağını belirterek, "Öldürülen çocukların tek bir damla kanından daha önemli değil sizin vermiş olduğunuz şampiyonluklar" sözleri ile sert tepki gösterdi.

Necmettin Erbakan Akyüz birkaç ay önce İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'na katıldı. Rakiplerini devirdi, Finale yükseldi, altın madalyayı boynuna taktı. Kürsüye çıktığında ise aklında sadece Filistinli mazlumlar vardı.

İsrail'in katliamlarına tepkiliydi. Madalya töreninde milyonların hislerine tercüman oldu, Filistin bayrağı açtı. Bir yandan da de Filistinlilerin halk oyunu olan 'dabke' dansını yaptı. O anları sosyal medyadan video olarak paylaştı. Ancak kısa süre sonra tehditler almaya başladı.

Akyüz "O video bütün dünya tarafından paylaşıldı desteklendi tabi, iyi veya kötü yorumlar da alındı tehditler de yapıldı özellikle Avrupa federasyonundan ve üyeleri tarafından birçok kişi tepki verdi yapılan siyasi denildi. Filistin'in haksız olduğuyla alakalı düşünceye sahip Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuzun yanlış olduğunu söylediler biz tabii geri durmadık ödüllerimizin, madalyalımızın, şampiyonluklarımızın geri alınacağını alınabileceğini soruşturma başlatılabileceğini, Spor Tahkim Mahkemesi'ne gidebilecekleri şeklide şeyler söylediler." diye konuştu.

MİLLİ SPORCU İSE GERİ ADIM ATMIYOR

Milli sporcu Akyüz "Ödül töreni sırasında yapılan protestonun değerlerine ve standartlarına uygun olmadığını bu kapsamda ilk soruşturma başlatıldığın duyurdular. Ben de buna bir tepki verdim istediğiniz kadar soruşturma başlatın ben bu duruşumdan, yaptığımdan asla geri adım atmayacağım, zamanında Muhammed Ali'nin Vietnam savaşında vermiş olduğu dik duruş gibi ben de bir dik duruş sergilemek istedim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı, milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz kazanmıştı.

Akyüz, daha sonra kürsüde Filistin bayrağı açtı ve Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı.

Akyüz bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

AÇIKÇA TEHDİT ETTİLER!

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini söyledi. Akyüz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"GURUR VERİCİ BİR ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIM O CEZAYI"

Hakkında bir de soruşturma açan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Necmettin Erbakan Akyüz Filistin vrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası
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