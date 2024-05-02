Başkentlilerin ulaşım çilesi... Sağanak yağış seferleri aksattı
Kaynak: AA
Ankara'da kuvvetli yağış sonrası Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım ring otobüsleriyle sağlandı.
Başkentte dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Yağışın ardından bazı metro duraklarını su basması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Yenimahalle ve Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonları arasında kuvvetli yağışın ardından su seviyesi yükseldi.
15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyenler Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı.
Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.
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