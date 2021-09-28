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28 Eylül 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 11:00:00

20 yıllık kariyer sahnede

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Besteci ve şarkıcı Ersay Üner, 5 Ekim'de Zorlu Touche sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Besteci ve şarkıcı Ersay Üner, 5 Ekim'de Zorlu Touche sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek. Şarkıcı, "20 yıllık kariyerimi bu konserlerde bir hikaye gibi anlatacağız" diyerek müzik sektörüne damga vuran şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek. Üner, kendi seslendirdiği şarkıların yanı sıra Ebru Gündeş, Murat Boz, Simge, Aleyna Tilki, Hande Yener, Tuğba Yurt ve Demet Akalın gibi isimler için bestelediği unutulmaz şarkılarla da eğlenceyi zirveye taşıyacak.

Etiketler : Besteci şarkıcı Ersay Üner Zorlu Touche
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