20 yıllık kariyer sahnede

Besteci ve şarkıcı Ersay Üner, 5 Ekim'de Zorlu Touche sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek. Şarkıcı, "20 yıllık kariyerimi bu konserlerde bir hikaye gibi anlatacağız" diyerek müzik sektörüne damga vuran şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek. Üner, kendi seslendirdiği şarkıların yanı sıra Ebru Gündeş, Murat Boz, Simge, Aleyna Tilki, Hande Yener, Tuğba Yurt ve Demet Akalın gibi isimler için bestelediği unutulmaz şarkılarla da eğlenceyi zirveye taşıyacak.