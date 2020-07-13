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13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:36:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:54:00

Türkiye'den Ermenistan'a çok sert uyarı: : Aklını başına toplasın

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başta Libya, Suriye, Ermenistan, Ayasofya olmak üzere birçok başlıkta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız.

"UNESCO'NUN AÇIKLAMALARINI HAYRETLE KARŞILADIK"

(Ayasofya Camii ibadete açıldı) Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değilmiydi. Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık. Atacağımız adımlar konusunda UNESCO'yu bilgilendireceğiz.

İç siyasette 'Atatürk'ün attığı imzayı değiştirdiler' konumuna götürmesinler. Önemli olan Atatürk'ün koyduğu hedeflere Türkiye'yi kim götürüyor budur.

"YUNANİSTAN KORONAYI BAHANE EDEREK EZANLARI SUSTURDU"

Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü görüyoruz. Yunanistan koronayı bahane ederek ezanları susturdu. Yunanistan'ın bu konuda söz söylemeye hakkı yok. 

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