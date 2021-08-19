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19 Ağustos 2021 Perşembe 09:05:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 09:05:00

TOFED Başkanı'ndan ‘kaçak' sitemi! "Otobüs firmalarının başı sığınmacılarla dertte"

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Taliban tehdidinden kaçıp İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren Afganların hedefi batı illerine gitmek.

Geçen hafta bir otobüs firmasının Van'da aldığı sığınmacıları büyük kentlere taşıdığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Avukat Bilal Özcan, bu durumdan firmanın değil şoförün sorumlu olduğunu söyledi: "Şoförün araca kimi aldığından firmanın haberi olmuyor. Iğdır'dan Van'dan kalkan otobüs denetimsiz olarak Ankara'ya kadar geliyor. Araçta düzensiz göçmen yakalanırsa şoför tutuklanıyor, otobüs de bağlanıyordu. Araç 3-5 ayda çürüyor. En çok firmalar zarar görüyor."

HER OTOGARA 1 MEMUR

Afganların yürüyerek değil, İran tarafından otobüslerle sınıra bırakıldığını belirten Özcan, şöyle devam etti: "Göç İdaresi'ne seslenmek istiyoruz. Her otogara bir memur tayin edilsin. Düzensiz göçmen geldiğinde bilet almaya uygun olup olmadığı noktasında polisle birlikte bir denetleme sağlansın. Şu durumda bizim bir denetleme yetkimiz yok. İşbirliğine hazırız. Firmalar da bu durumdan rahatsız. Kimse kaçak yolcu almak istemez"

Etiketler : TOFED Avukat Bilal Özcan Göç İdaresi
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