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07 Eylül 2020 Pazartesi 18:12:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 18:12:00

FOX TV eski haber müdürünün Adil Öksüz'ün kayınbiraderiyle bağlantısı çıktı

Kaynak: AA

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Tutuklu yargılanan FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün'ün ByLock hesabında görüştüğü gruplar deşifre oldu. Grupta, FETÖ bağlantılarıyla dikkat çeken isimler var. O isimlerin başında ise Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım bulunuyor.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u iki ayrı hesap ile kullandığı ortaya çıktı, iletişimde olduğu kritik örgüt üyeleri de deşifre edildi. FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün'ün bağlantıları gün yüzüne çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ercan Gün'ün terör örgütüyle ilişkiler ağı da gözler önüne serildi.

BYLOCK AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Ercan Gün'ün görüştüğü isimler arasında en dikkat çekeni, Ali Sami Yıldırım... Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin başlıca aktörlerinden firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi. Adil Öksüz'ün ortadan kaybolduğu gün en son yanında olan kişi olarak da biliniyor.

Ercan Gün'ün ByLock üzerinden 17/25 Aralık kumpas soruşturmasını yürüten dönemin mali şube müdürü Yakup Saygılı ve organize şube müdürü Nazmi Ardıç gibi isimler ile irtibat kurduğu anlaşıldı.

Terör örgütünün medya yapılanması ile bağlantıları da belirlendi. Ercan Gün, çeşitli suçlardan tutuklu olarak yargılanıyor.

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