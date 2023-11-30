Firari FETÖ'cü Osmaniye'de yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., isimli kadın akrabalarına ait evde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., isimli kadın Osmaniye'nin Kadirli İlçesi İlbistanlı Köyünde akrabalarına ait evde bulunduğu belirlendi.

Yapılan adli arama sonucunda hükümlü evin 2'inci katındaki kitaplık şeklinde düzenek arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.

A.T. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.