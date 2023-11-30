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30 Kasım 2023 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 09:31:00

Firari FETÖ'cü Osmaniye'de yakalandı

Kaynak: IHA

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Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü A.T., isimli kadın kitaplık arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., isimli kadın akrabalarına ait evde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., isimli kadın Osmaniye'nin Kadirli İlçesi İlbistanlı Köyünde akrabalarına ait evde bulunduğu belirlendi.

Yapılan adli arama sonucunda hükümlü evin 2'inci katındaki kitaplık şeklinde düzenek arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.

A.T. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Etiketler : osmaniye fetö operasyon
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