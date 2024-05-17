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17 Mayıs 2024 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 07:00:00

‘Ata toprağı' Türkiye'de

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki müze evinden alınan toprak, Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda törenle teslim alındı. Atletler, aldıkları toprağı Anıtkabir'e götürmek üzere koşularına başladı.

ETKİNLİĞİN İLK AYAĞI TAMAMLANDI

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları kapsamında, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' düzenlendi. Organizasyonda, Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği müze evinden alınan toprak, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal tarafından Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

GÖNÜL BAĞININ BİR GÖSTERGESİ

İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen törenle 'Ata toprağı', Anıtkabir'e götürülmek üzere İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından törenle teslim alındı. Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı törende konuşan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Bu koşu, sadece bir koşu değil. Batı Trakya'daki Türkler'in Türkiye'ye olan gönül bağlarının devamı niteliğindedir" dedi.

Etiketler : mustafa kemal atatürk selanik toprak
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