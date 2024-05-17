17 Mayıs 2024 Cuma 00:16:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 00:16:00
Dışişleri Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de!
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararı ile Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına önemli atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
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