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16 Mayıs 2024 Perşembe 23:43:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 23:43:00

Almanya'da facia gibi yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kiṣi öldü. ikisi ağır 16 kiṣide yaralandı.

Almanya'da bir yangın dehṣeti daha yaṣandı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti'nin Baṣkenti Düsseldorf'da bir binanın giriṣ katında baṣlayan yangında 3 kiṣi hayatını kaybetti. Yangında ikisi ağır 16 kiṣide yaralandı.

Gece yarısı binanın zemin katında bulunan büfede meydana gelen patlama sonucu baṣlayan yangın, kısa sürede 6 katlı binayı sardı.

Patlama sonrası cadde savaṣ alanına döndü, park halindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Düsseldorf İtfaiyesi'nin müdahale ettiği yangında kimlikleri açıklanmayan 3 kiṣi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, yaralı ve diğer vatandaṣları binanın arka kısmında bulunan balkonlardan içeri girerek kurtardı.

Yangın sonrası Flingern bölgesinde bulunan bina kullanılamaz hale geldi.

Çoğunluğu göçmen olmak üzere, 24 ailenin oturduğu binada 3 Türk ailenin yaṣadığı açıklandı.

Türkiye'nin Düsseldorf Baṣkonsolosu Ali İhsan İzbul, yanan binada yaṣayan Türk vatandaṣı İsmail Kızıltan'ı yakınının evinde ziyaret ederek geçmiṣ olsun dileklerini iletti.

İzbul, "yangınla ilgili, binada yaṣayan Türk vatandaṣlarının durumunu yakından takip ettiklerini" açıkladı.

Yangının hangi sebepten çıktığı açıklanmazken, Polis çıkan yangınla ilgili soruṣturma baṣlattı.

25 Mart'da Solingen'de kundaklanan evde çıkan yangında Türk kökenli aynı aileden 4 kiṣi hayatını kaybetmiṣ, 9 kiṣide yaralanmıṣtı.

Etiketler : Almanya yangın düsseldorf
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