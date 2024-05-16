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16 Mayıs 2024 Perşembe 19:05:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 19:05:00

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü sorgusunun ardından serbest bırakıldı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara Emniyeti eksenli iddialara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Öner'in Avukatı Suna Öztaşdönderen'den konuyla alakalı açıklama geldi.

Öner'in Avukatı Suna Öztaşdönderen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Soruşturma gereken titizlikle devam ediyor. Bu konuda gerek adli, gerek idari makamlar hassas bir şekilde çalışmaktadır. Müvekkil kendisi vekil olarak benim katılımımla adliye gitmiştir. İfadesini verirken etkin pişmanlığa ilişkin bir tercih söz konusu değildir. Etkin pişmanlıktan yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Korkunç bir linç politikası izlenmekte. Öncelikle emniyet mensubu hala sayın Öner. Kurumuna sorumlulukları devam etmekte. Başarılı bir geçmişi de var. Çok iyi operasyonlara imza atmış ve hiç adlı idari soruşturma geçirmemiştir.

"MEVZUATA UYGUN KANUN ADAMI OLMUŞTUR"

Hep mevzuata uygun kanun adamı olmuştur. Soruşturmada gizlilik kararı vardır. Bu sebeple öncelikle buna riayet etmek gerekir. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımızda tamdır. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir.

"HİÇBİR SUÇ MADDESİ İSNADININ MUHATABI DEĞİLDİR"

Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımızda tamdır. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımızda tamdır. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhatabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımız da tamdır."

Etiketler : Ayhan Bora Kaplan soruşturma Ankara Organize Şube Müdürü
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