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17 Mayıs 2024 Cuma 00:17:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 00:17:00

28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.

Başkan Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CEZALARI, SÜREKLİ HASTALIK NEDENİYLE KALDIRILDI

Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "İlgili kişiler 28 Şubat Davası Sanıklarının; Adli Tıp Raporu ve Anayasa'nın 104 maddesi onaltıncı fıkrası gereğince cezaları kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : tahliye edilecek Çevik Bir Fevzi Türkeri
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