28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.
Başkan Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "İlgili kişiler 28 Şubat Davası Sanıklarının; Adli Tıp Raporu ve Anayasa'nın 104 maddesi onaltıncı fıkrası gereğince cezaları kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
#SONDURUM Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 Şubat davası sanıkları için af kararı çıkarıldı. İşte detaylar.... pic.twitter.com/tewxsg83rk— 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024
İlgili kişiler 28 Şubat Davası Sanıklarının; Adli Tıp Raporu ve Anayasa'nın 104 maddesi onaltıncı fıkrası gereğince cezaları kaldırılmıştır. https://t.co/05vru48DS6— T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) May 16, 2024
- Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı!
- 28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
- Dışişleri Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de!
- Almanya'da facia gibi yangın: 3 kişi hayatını kaybetti
- Türkiye'den BM'de İsrail'e sert tepki
- 6-8 Ekim olayları... 'HDP'nin bu yaptığının Kürtlere ne faydası var?'