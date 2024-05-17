28 Şubat davası sanıklarına af! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

#SONDURUM Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 28 Şubat davası sanıkları için af kararı çıkarıldı. İşte detaylar.... pic.twitter.com/tewxsg83rk — 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "İlgili kişiler 28 Şubat Davası Sanıklarının; Adli Tıp Raporu ve Anayasa'nın 104 maddesi onaltıncı fıkrası gereğince cezaları kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.