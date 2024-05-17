Yıllar önce silinen fotoğraflar geri geldi

iPhone kullanıcıları, iOS 17.5 güncellemesi sırasında yıllar önce sildikleri fotoğrafların geri gelmesiyle şoke oldu. Akıllı telefonlardan ya da teknolojik cihazlardan bir fotoğraf silindiğinde ve çöp kutusunu boşalttığında gerçekten de o görüntüler sonsuza kadar kaybolup gidiyor mu? İddiaya göre cevap hayır, zira iOS 17.5 güncellemesini yapan bazı iPhone kullanıcıları, silinmiş fotoğrafların bir hatadan dolayı geri geldiğini ortaya çıkardı. Apple'dan henüz bir açıklama yok.