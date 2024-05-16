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6-8 Ekim olayları... 'HDP'nin bu yaptığının Kürtlere ne faydası var?'
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16 Mayıs 2024 Perşembe 23:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 23:08:00

6-8 Ekim olayları... 'HDP'nin bu yaptığının Kürtlere ne faydası var?'

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6-8 Ekim Kobani provokasyonuna ilişkin aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada mahkeme karar hükmünü açıkladı. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, konuyu 24 TV canlı yayınında değerlendirdi. Albayrak, 'Birisi bana HDP'nin bu yaptıklarını Kürtlere nasıl bir fayda olduğunu söylesin.' ifadelerini kullandı.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Kobani provokasyonu sonucu 200 binden fazla Kürt'ün yerinden edildiğini belirten Albayrak, "Birisi bana HDP'nin bu yaptıklarını Kürtlere nasıl bir fayda olduğunu söylesin. Güya bunlar Kürtlerin haklarını savunuyorlar. Kobani tiyatrosu, oradaki 200 binden fazla Kürt halkının yerini yurdunu terk etmesine sebep oldu." ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN UŞAKLARININ PATRONLARI KAZANDI"

Yaşanan olaylar sonucunda Türkiye'deki ve Suriye'deki Kürtlerin mağdur olduklarının altını çizen Albayrak, "Suriye'deki ve buradaki Kürtler mağdur oldu, evlatlarını kaybetti. O zaman kim kazandı? İnsanların bunu bir düşünmesi lazım. Türkiye'de de Suriye'de kimse kazanmadı. Amerikan uşaklarının patronları kazandı. Bu kadar basit." şeklinde konuştu.

Bu milli bir mesele. Bahsettiğimiz şey Türkiye'nin varlık-yokluk, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü meselesi. Bu ülkede siyaset yapanlar, aydınların herkesin bu olup bitenleri iyi çözümlemesi, analiz etmesi ve buna göre tavır alması gerekiyor. Konuştuğumuz konu asla bir siyasi konu değil. Bugün 10 yıl öncesine göre hiç değişen bir şey yok. Amerika hala Türkiye'nin zayıflamasını bekliyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirdi.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.

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Etiketler : Kobani olayları 6-8 ekim nuh albayrak kürtler selahattin demirtaş hdp
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