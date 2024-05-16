6-8 Ekim olaylarında evladını kaybetmişti! Kederli baba 24 TV'ye konuştu

6-8 Ekim olayları davasında 130 sayfalık hüküm açıklandı. Selahattin Demirtaş'a 47 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ACILI BABA 24 TV'YE KONUŞTU

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin çağrısıyla gözü dönmüş terör yandaşları, 2014'te sokaklara döküldü. 16 yaşındaki Yasin Börü ve 3 arkadaşı vahşice katledildi.

Yasin Börü ile birlikte şehit edilen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak 24 TV'ye konuştu.

Acılı baba Türkiye'deki tüm insanların Selahattin Demirtaş'ın ülkeyi kaosa sürüklediğini belirterek, "Çocuklarımızı kurban ettiler" dedi.

"Çocuğumun sırtında 72 tane bıçak izi vardı" diyen Öztekin Dakak, 10 yıldır acı çektiğini vurguladı.

#SONDURUM 6-8 Ekim olayları davasında açıklanan kararda Selahattin Demirtaş'a 38 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verildi. O olaylarda Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilmişti. Acılı baba Öztekin Dakak düşüncelerini 24 TV'ye anlatıyor.@cakanse pic.twitter.com/EMyRrF6itn