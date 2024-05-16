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16 Mayıs 2024 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 15:37:00

6-8 Ekim olayları davasında Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası

Kaynak: TRT Haber

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6-8 Ekim olayları davasında Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında karar açıklandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayla Akat Ata'nın 9 yıl 9 ay tutukluluğu dikkate alinarak tahliyesine karar verildi. Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen beraat etti.

NE OLMUŞTU?

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, terör örgütü PKK yandaşları 35 ilde saldırı düzenledi. HDP'nin çağrısıyla alevlenen şiddet olaylarında, 37 kişi yaşamını yitirmişti.

108 sanık için iddianame düzenlendi, açılan davada 83 duruşma görüldü.

14 Nisan 2023'de açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 36 sanığın Yasin Börü'nün de aralarında olduğu 6 kişinin öldürülmesi ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Savcı mütalaasında firari 72 sanığın dosyasının da ayrılmasını istemişti.

Devam eden davada bugün karar açıklandı.

Etiketler : 6 8 ekim olayları dava mardin belediye başkanı ahmet türk hapis cezası
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