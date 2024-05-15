Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

San, Pekkan'ın 1974'te Avrupa starı olmaya giderken, bir anlaşmasından dolayı olmadığını belirtti. San, "Mort Shuman diye bir Amerikalı Ajda Pekkan'a aşıktı ve ona mükemmel bir eser vermişti. 74'lerden bahsediyorum her yerde Ajda Pekkan şarkısı çalıyordu. Ajda Pekkan o dönem Fransa'da dönemin en büyük sanatçılarıyla sahne aldı. Ajda, Avrupa starı olmaya giderken, Bebek Belediye'den 6 aylık iş bilmem kaç ay parasını peşin aldığı için bıraktı orayı Bebek Belediye'ye geldi" diye konuştu.