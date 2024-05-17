Müzede Rumeli düğünü

Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde Rumeli düğünü canlandırıldı. Geleneksel damat tıraşının yapılıp, gelin kınası yakılan etkinlikte Trakya oyun havalarıyla halaylar çekilip, oyunlar oynandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Amacımız; müzeleri sosyal hayatın içinde, canlı ve dinamik tutmak istiyoruz. Bu müze, bütün unsurlarıyla Rumeli'de düğünü anlatıyor. Bu konağın, yaşayan bir konak olmasını istiyoruz" dedi.