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17 Mayıs 2024 Cuma 07:05:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 07:05:00

Müzede Rumeli düğünü

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Edirne'de Etnografya Müzesi'nde, Rumeli düğünü canlandırıldı.

Edirne'de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde Rumeli düğünü canlandırıldı. Geleneksel damat tıraşının yapılıp, gelin kınası yakılan etkinlikte Trakya oyun havalarıyla halaylar çekilip, oyunlar oynandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Amacımız; müzeleri sosyal hayatın içinde, canlı ve dinamik tutmak istiyoruz. Bu müze, bütün unsurlarıyla Rumeli'de düğünü anlatıyor. Bu konağın, yaşayan bir konak olmasını istiyoruz" dedi.

Etiketler : edirne müze rumeli düğünü
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