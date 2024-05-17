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17 Mayıs 2024 Cuma 00:24:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 00:24:00

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek, toplu taşıma olan yerlerde servis hizmeti sonlandırılacak, bakanlıklarda en fazla 3 araç makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

Etiketler : Tasarruf Tedbirleri Genelge Resmi Gazete
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