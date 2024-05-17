Enginarla asgari ücreti 4'e katlıyorlar

Türkiye'nin en fazla enginar üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'ne 600 kilometre uzaklıktan özel olarak gelen ekip, her gün makine gibi çalışıp saniyeler içerisinde özel kabiliyetleri ile enginarları soyarak yaklaşık asgari ücretin 4 katı tutarında aylık kazanç elde ediyor.