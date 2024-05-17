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17 Mayıs 2024 Cuma 07:08:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 07:08:00

Enginarla asgari ücreti 4'e katlıyorlar

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Aydın'da özel olarak gelen bir ekip, her gün makine gibi çalışıp saniyeler içerisinde özel kabiliyetleri ile enginarları soyarak yaklaşık asgari ücretin 4 katı tutarında aylık kazanç elde ediyor.

Türkiye'nin en fazla enginar üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Aydın'ın Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'ne 600 kilometre uzaklıktan özel olarak gelen ekip, her gün makine gibi çalışıp saniyeler içerisinde özel kabiliyetleri ile enginarları soyarak yaklaşık asgari ücretin 4 katı tutarında aylık kazanç elde ediyor.

Etiketler : enginar aydın kazanç
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