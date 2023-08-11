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Emine Erdoğan: Biz korudukça deniz kaplumbağaları yaşamaya devam edecek
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Emine Erdoğan: Biz korudukça deniz kaplumbağaları yaşamaya devam edecek
11 Ağustos 2023 Cuma 19:01:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 19:01:00

Emine Erdoğan: Biz korudukça deniz kaplumbağaları yaşamaya devam edecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin deniz kaplumbağaları için alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından deniz kaplumbağalarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz korudukça onlar yaşamaya devam edecek. Kaplumbağaları koruma noktasında Akdeniz'de örnek ülke olan Türkiye, ne mutlu ki, alınan tedbirlerle güvenli bir yuva olmaya devam ediyor. Dünya ortak evimiz. Bu bilinçle, el birliği ile kaplumbağaların yaşam alanlarını temiz tutalım. Zira dünyanın en eski şahitleri olan bu tür, deniz ve kıyı ekosistemi için büyük role sahip." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Anadolu Ajansının "Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki tedbirlerle deniz kaplumbağalarının yuva sayısı arttı" başlıklı haberine de yer verdi.

Etiketler : Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan deniz kaplumbağa
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