Sahte güneş gözlükleri katarakt nedeni

Havaların ısınması ile güneşin kendisini gösterdiğini belirten göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, orijinal olmayan rastgele alınan güneş gözlüklerinin, gözde olumsuz bir etki oluşturabileceğini hatta katarakt hastalığına sebebiyet oluşturabileceğini vurguladı. Genç, "Yaz aylarında veya yaz aylarına girişte bahar aylarında sık görülen göz hastalıklardan, toplumda da çok yaygın görülen göz alerjisi rahatsızlığıdır. Göz alerjileri, çevresel polenler, çiçek tozları veya çevredeki diğer etkenlere bağlı gözde kaşıntı, ağrı ve kızarıklıkla seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle bizim toplumumuzda daha sık görülmektedir. Hastalığın belirtileri, gözde kaşınma, yanma, batma ve sulanma olabilir" dedi.