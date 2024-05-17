VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
17 Mayıs 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 07:45:00

Sahte güneş gözlükleri katarakt nedeni

ABONE OL

Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Genç, orijinal olmayan güneş gözlüklerinin katarakt hastalığına sebebiyet oluşturabileceğini vurguladı.

Havaların ısınması ile güneşin kendisini gösterdiğini belirten göz hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Genç, orijinal olmayan rastgele alınan güneş gözlüklerinin, gözde olumsuz bir etki oluşturabileceğini hatta katarakt hastalığına sebebiyet oluşturabileceğini vurguladı. Genç, "Yaz aylarında veya yaz aylarına girişte bahar aylarında sık görülen göz hastalıklardan, toplumda da çok yaygın görülen göz alerjisi rahatsızlığıdır. Göz alerjileri, çevresel polenler, çiçek tozları veya çevredeki diğer etkenlere bağlı gözde kaşıntı, ağrı ve kızarıklıkla seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık özellikle bizim toplumumuzda daha sık görülmektedir. Hastalığın belirtileri, gözde kaşınma, yanma, batma ve sulanma olabilir" dedi.

Etiketler : sahte güneş gözlükleri katarakt
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX