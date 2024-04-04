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04 Nisan 2024 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 10:00:00

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan, Fas ve Pakistan uyruklu 15 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler : edirne düzensiz göçmen denetim
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