İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 4-5 Mayıs'ta Banjul'da gerçekleştirilen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."