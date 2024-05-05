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05 Mayıs 2024 Pazar 18:08:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 18:08:00

İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi Mehmet Paçacı oldu

Kaynak: TRT Haber

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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak Büyükelçi Mehmet Paçacı atandı.

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 4-5 Mayıs'ta Banjul'da gerçekleştirilen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

Etiketler : İİT Zirvesi İslamofobi Temsilcisi Mehmet Paçacı
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