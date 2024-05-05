Hatay'da tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
"Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.
Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.