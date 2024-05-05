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05 Mayıs 2024 Pazar 22:35:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 22:35:00

Hatay'da tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1800'lü yıllarda inşa edilen metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

"Catoni Binası" olarak bilinen Yenişehir Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, ekiplerle görüştü.

Hasar oluşan metruk binada soğutma işlemleri devam ediyor.

Etiketler : Hatay İskenderun yangın kontrol altına metruk bina
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