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06 Mayıs 2024 Pazartesi 00:08:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 00:08:00

Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararına ilişkin süreç de değerlendirilecek.

Enflasyonla mücadele, Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararı ve öğretmen atamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi yoğun...

Türkiye, İsrail'e 54 ürün grubunda uyguladığı ihracat kısıtlamasını tüm ürünler için genişletti.

Beştepe'deki kabine toplantısında kararın etkileri değerlendirilecek.

GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.

ATANACAK ÖĞRETMEN SAYISI VE BRANŞLARIN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor. Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

Etiketler : Erdoğan Kabine Toplantısı Öğretmen Atamaları Uluslararası Adalet Divanı
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