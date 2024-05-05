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05 Mayıs 2024 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 23:08:00

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, depremin saat 22.58'de meydana geldiğini belirtti.

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : AFAD Van deprem acil durum
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