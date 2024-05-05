Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, depremin saat 22.58'de meydana geldiğini belirtti.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2024-05-05
Saat:22:58:34 TSİ
Enlem:38.90639 N
Boylam:43.64 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Zj61nbjr1E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi