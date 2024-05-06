Hamas'tan ateşkes ve esir takası hakkında önemli açıklama!

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Kahire'deki müzakereler sona erdi. Hamas heyeti, hareket liderleriyle istişare etmek üzere kentten ayrılacak." ifadesi kullanıldı.

Heyetin, anlaşma önerisine cevabını Mısır ve Katar'daki arabuluculara ilettiği aktarılan açıklamada, anlaşma önerisi ya da verilen cevabın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

KAHİRE'DEKİ ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı, dün Kahire'de görüşülmeye başlanmıştı. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Savaş Kabinesi'ndeki oturumda, Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakat taslağını savunmuştu.

Savaş Kabinesi'nin tüm üyeleri tarafından desteklendiği bildirilen taslak, Netanyahu'nun çekincelerine rağmen onaylanmıştı.

Savaş Kabinesi toplantısının ardından yapılan genişletilmiş kabine toplantısında muhtemel bir sızmanın müzakerelere zarar verebileceği endişeyle taslağı kabine üyelerine sunmama kararı alınmıştı.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.