  • BIST
    1100.05
  • Dolar
    7,3497
  • Euro
    8,7743
  • Altın
    468,1750
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üç ülkede Kovid-19 bilançosu yükseliyor
Afrika'da 50 yıl aradan sonra ilk kez görüldü
Teröristbaşları Cemil Bayık ve Murat Karayılan kaçacak delik arıyor
Türkiye'den Mali'deki askeri darbeye ilişkin açıklama: Endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz
Pakistan Başbakanı Han'dan BAE'ye sert tepki: Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız
Gözler bu toplantıda ve çıkacak kararlarda! Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Fenerbahçe Lazio'dan Bastos'u transfer gündemine aldı
Üçlü askeri koordinasyon! Misrata'da deniz üssü Doha'da askeri merkez
Küresel piyasalar karışık seyrediyor... Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
MSB'den Zap'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Antalya'da korkunç cinayet! Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından canice bıçaklanarak öldürül ...
Hamas'tan Sudan'ın 'İsrail' açıklamasına tepki: İsrail'i cesaretlendiriyor
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!
Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de çaresizliği: AB ile tehdit etmeye kalktılar
Sudan Dışişleri Bakanlığı: Sözcü'nün İsrail açıklamasını şaşkınlıkla karşıladık
Koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Venezuela'dan Türkiye açıklaması
Libya'da Hafter'e darbe üstüne darbe! Libya ordusu, askeri helikopter ele geçirdi
Raysuni'den çok sert sözler: Müslüman olan bunu yapamaz! Katiller mükafatlandırılmıştır
Batı Afrika ülkelerinden darbe girişiminin yaşandığı Mali'ye yaptırım kararı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti
Feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 kişi yaralandı
19 Ağustos 2020 Çarşamba 07:36:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 07:37:00

Batı Afrika ülkeleri, darbe girişiminin yaşandığı Mali'ye yaptırım kararı aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe girişiminin ardından Mali'ye hava ve kara sınırlarını kapatma kararı aldı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe girişiminin ardından Mali'ye hava ve kara sınırlarını kapatma kararı aldı.

ECOWAS'tan, görevinden istifa eden Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğu darbe girişimine ilişkin ikinci açıklama geldi.

Açıklamada, ECOWAS'ın yaklaşık 2 aydır ülkedeki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla arabuluculuk girişiminde bulunduğu hatırlatılarak, darbe girişiminin ülkede ve bölgede barış ile istikrar çabalarına olumsuz yansıyacağı kaydedildi.

Demokratik yollarla seçilmiş Keita hükümetinin darbe girişimiyle devrilmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, ECOWAS'ın, darbe girişiminde bulunanların meşruiyetini kesinlikle reddettiği vurgulanarak, anayasal düzenin derhal yeniden tesis edilmesi istendi.

- KARA VE HAVA SINIRLARI KAPATILACAK

Ordunun Keita ve alıkonan diğer yetkililerin güvenliğinden sorumlu olduğu anımsatılarak, hepsinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin, ECOWAS'ın tüm karar alma organlarındaki görevlerinin askıya alındığı kaydedildi.

ECOWAS'ın, üye ülkelerin, Mali ile tüm kara ve hava sınırlarını kapatmaya, ticari ilişkileri durdurmaya karar verdiği aktarıldı.

Darbe girişiminde bulunanlara ve işbirlikçilerine karşı yasal yaptırım uygulanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, anayasal düzenin tesisi için ülkeye üst düzey bir heyet gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

ECOWAS'ın son açıklaması, Keita'nın istifa ettiğini duyurmasından dakikalar önce geldi.

Gün içinde yapılan ilk açıklamada da darbe girişiminde yer alan askerlere "kışlanıza dönün" çağrısı yapılmıştı.

- KEİTA İSTİFA ETTİ

Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üste sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente ilerlemişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

Muhalif gruplar mayıstan bu yana Keita'nın istifası talebiyle birçok eylem düzenlemişti. ECOWAS, muhaliflerle Keita'yı diyalog masasına oturma teklifinde bulunmuş ancak muhalifler bu öneriyi reddetmişti.

Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER