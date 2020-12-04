  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama
PKK'dan Sincar makyajı!
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Kadınlar için ‘Elim Sende'
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
2 bin 500 metrede romantizm
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
TSM'ye Cem Adrian yorumu...
Yasak öncesi sevgilisi Ali Yörenç'e koştu
Göktaşı değil roketmiş
ABD'de Kovid-19 günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyelere çıktı
Kanaryalara Türk sanat musikisi
Eymen'e umut olun
Ekmek kavgası
04 Aralık 2020 Cuma 08:42:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 08:42:00

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla dört bakanlıkta çok sayıda atama

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şule Ürker getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Havvanur Yurtsever, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcılığına Haluk Şahin Yazgı, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kolçak, Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcılığına Emrullah Töremen atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 7 il müdürlüğüne de yeni atamalar yapıldı. Buna göre, Afyonkarahisar'a Mustafa Oruç, Bolu'ya Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, Erzincan'a Selçuk Aydın, Hatay'a Nizamettin Ülker, Kırklareli'ne Ersoy Canbek, Mersin'e Hüseyin Özgür Yalçın, Samsun'a Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat getirildi.

Öte yandan, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ile Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Sevmiş görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Erdem İsmetoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya getirildi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Arısoy ise görevden alındı.

- Kurum ve kuruluşlara atamalar

Adli Tıp Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Tarık Yusuf Uçar atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Müfit İris görevden alınarak yerine Uzman Dr. Caner Beşkoç getirildi. Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji üyeliğine de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Kaygusuz görevlendirildi.

Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlarda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Bu kapsamda, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Abdulvahit Fidan, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Ramazan Usta, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Yunus Sezer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine de Ertuğrul Anbar atandı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN BAKANLIK ATAMA
Demet Akalın'ı 'Kahır' eden mutluluk

Demet Akalın'ı 'Kahır' eden mutluluk
Esra Eron gecekondudan saray yaptı

Esra Eron gecekondudan saray yaptı
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i

Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu'nun 'Şahsiyet'i
Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi

Burcu Kıratlı ile ayrılık yaşayan Sinan Akçıl'ın Mini özlemi
'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı

'Akrep' dizisinden ilk görüntüler ortaya çıktı
Şarkıcı Lara'ya kaza sonrası dudak operasyonu

Şarkıcı Lara'ya kaza sonrası dudak operasyonu
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı

Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Burcu Binici koronavirüse yakalandı

Burcu Binici koronavirüse yakalandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER