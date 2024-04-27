Meral Akşener'den sonra İYİ Parti'de neler olacak? Nuh Albayrak'tan önemli değerlendirme

İYİ Parti 5. Olağanüstü kongrede son durum ne? 3 adayla ikinci tura kalan seçimde 2 adayın ismi ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Müsavat Dervişoğlu diğeri ise Koray Aydın... Peki kongrede son durum ne? Kim kazanırsa neler değişecek? Tüm gelişmeleri Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV canlı yayınında değerlendirdi.

"DEĞER KAYBI VAR"

Nuh Albayrak, "Akşener liderliğinde İYİ Parti'nin yola çıkış süreciyle bugün geldiği noktaya baktığımızda büyük değer kaybı var. Buradaki kastettiğim oy kaybı değil. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde ortaya koyduğu değerlerle bugün geldiği yere baktığımız zaman, kuruluşta yola çıkarken ki isimlendirdiği hedefin çok da farklı yerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben İYİ Parti'nin tabiri caizse bir yeniden durum değerlendirip yeniden yol güzergahı belirleme aşamasında olduğunu düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

"DERVİŞOĞLU AKŞENER ÇİZGİSİNDE..."

Yeni bir genel başkanın bugün seçileceğine dikkat çeken Nuh Albayrak, Müsavat Dervişoğlu'nun Meral Akşener çizgisinde olduğunu, Koray Aydın'ın ise değişim istediğini söyledi.

YENİ GENEL BAŞKANA "CHP VE DEM" UYARISI!

Aydın'ın değişiminden kastına vurgu yapan Albayrak, "Şu ana kadar CHP'nin koltuk değneği biçiminde, HDP'nin şimdiki DEM'e desteğini dengeleme fonksiyonu yürüten bir İYİ Parti'nin tabanı tarafından dışlandığını görüyoruz. Bundan sonraki yeni genel başkanı bu yaşananları göz önünde bulundurarak yeni yol haritasını çizmesini gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DE DEĞİŞİM İSTEĞİ SONUÇLARA YANSIYOR MU?



Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak (@NuhAlbayrak): Yeni bir İYİ Parti olacaksa eğer, şu ana kadarki tutumu ve davranışlarından farklı bir yol izlemesi gerekiyor. pic.twitter.com/y5o86dvrod — 24 TV (@yirmidorttv) April 27, 2024

İYİ PARTİ KONGRESİNDE SON DURUM

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

Bu sonuçlarla ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci tur öncesinde Tolga Akalın adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Genel Başkanlık seçiminin ikinci turunda da salt çoğunluk bulunamazsa en çok oyu alan 2 aday üçüncü turda yarışacak.