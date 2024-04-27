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27 Nisan 2024 Cumartesi 21:51:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 21:51:00

İşgalci İsrail Lübnan'a saldırdı

Kaynak: AA

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Srıbbin kasabasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, 6 kişi yaralandı.

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmalar 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.

Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287'ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Etiketler : İsrail saldırısı Lübnan yaralı
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