İsrail basınında çarpıcı analiz: Ankara, Tel Aviv'i en zayıf noktadan vurdu
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Türkiye'nin ticareti kesme hamlesinin etkisini hızlı gösterdiğini yazan İsrail medyası, firmaların zorlandığını belirterek “Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu” itirafında bulundu.
Türkiye'nin İsrail'e yönelik boykot kararının olumsuz etkileri ülkenin gündemine oturdu. The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Türkiye'nin hamlesinin İsrail firmalarını zor durumda bıraktığını bildirdi. İsrailli ithalatçıların daha maliyetli nakliye rotası olan Slovenya gibi üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı nakliye yolları arayışında girdiği kaydedildi. Dijital tedarik zinciri platformu SlickChain'in CEO'su Elad Barshan, "Türkiye'nin eylemi çok ani oldu ve anında etki gösterdi. İthalatçıların alternatif aramaya veya tedarikçileri değiştirmeye zamanları olmadı. Bu bizi tedarik zincirimizin en zayıf noktasından vurdu" dedi. İsrail Deniz Ticaret Odası Başkanı Yoram Sebba da nakliye artışlarının fiyatları artıracağını kaydetti.
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