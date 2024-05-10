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10 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 12:30:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının yüzde 15,1 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine indiğini ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde özellikle genç ve kadınlar için iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Programın çalışmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisinin yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam ettiğini söyledi.

"Gençlerde işsizlik oranı 12 yılın en düşük seviyesine indi"

Yılmaz, bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının, geçen yılın mart ayına göre 1,4 puan azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerde işsizlik oranı yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Mart ayında istihdamımız 32,5 milyonu aşarken yüzde 49,5'e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."

Etiketler : cevdet yılmaz işsizlik istihdam
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