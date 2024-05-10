VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,3 arttı
Türk Telekom: Engelsiz yaşam için yenilikçi çözümler sunuyoruz
"Tasarruf Paketini pazartesi günü açıklayacağız"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yaklaşık 110 bin Filistinli Refah'tan ayrıldı
10 Mayıs 2024 Cuma 09:02:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 09:02:00

Nijerya'da 4 ayda Lassa salgını nedeniyle 156 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'da hayvandan insana bulaşan ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 4 ayda 156 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak- 28 Nisan'da Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyalete yayıldığı belirtildi.

Bu süre zarfında 857 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle 156 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Etiketler : nijerya lassa salgını lassa ateşi
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX