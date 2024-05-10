Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'yi ziyaret eden Bakan Fidan, Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.
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