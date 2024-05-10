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10 Mayıs 2024 Cuma 09:17:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 09:17:00

Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, resmi temaslarda bulunmak üzere BAE'yi ziyaret eden Bakan Fidan, Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi.

Etiketler : hakan fidan bae muhammed bin zayid al nahyan
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