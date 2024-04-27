Balıkesir'de feci kaza: 3 can kaybı
Kaynak: AA
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Ali Rıza Kamalak idaresindeki otomobil, Hotaşlar Mahallesi mevkiinde M.A. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobildeki Kamalak'ın eşi Kevser ve oğlu Yiğit Asaf Kamalak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Ali Rıza Kamalak ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Baba Kamalak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anne ve oğlunun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Tır sürücüsü M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yaptığı, cenazelerin de Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi.
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